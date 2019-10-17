بومبيو: أردوغان مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة

المواطن - متابعة

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء أمس الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة”.

وأكد بومبيو أنه لا يزال يخطط لزيارة تركيا، ويتوقع مقابلة أردوغان، رغم تصريحات هذا الأخير حول عدم رغبته بلقائه وبلقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس. يذكر أن أردوغان عاد وتراجع، مؤكدًا أنه سيلتقي الوفد الأمريكي الذي يترأسه بنس الخميس.

وقال بومبيو اليوم: إنه يتطلع للتوصل إلى حل للموقف في سوريا خلال زيارته إلى أنقرة. وأضاف: “أمريكا تعمل على ضمان عدم حدوث فراغ في سوريا”.

وأوضح في مقابلة مع شبكة “فوكس بيزنس” أن هدف زيارة الوفد الأمريكي لأنقرة هو إيجاد حل للوضع في سوريا وليس الإضرار بالعلاقات الأمريكية التركية، حسب تعبير بومبيو.

واعتبر أنه من المهم أن يجري مسؤولون كبار من إدارة ترامب محادثات مباشرة “وجهًا لوجه” مع أردوغان.

وتابع: “يتعين وقف التوغل في سوريا. نريد منهم التراجع. نريد وقفًا لإطلاق النار كي نتمكن من إعادة الأمور إلى نصابها مرة أخرى”.

وردًّا على سؤال عما إذا كان يُحمّل أردوغان شخصيًّا مسؤولية الوضع في سوريا قال بومبيو “علينا أن نتذكر أن هذا وضع معقد”.

والهدف من إيفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذه البعثة هو محاولة إقناع أنقرة بإعلان وقف لإطلاق النار شمال سوريا.

وباشرت تركيا مدعومة من فصائل سورية موالية لها في 9 تشرين الأول/ أكتوبر عملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الغرب سابقًا لدورها الأساسي في محاربة تنظيم داعش.

واستبعد أردوغان أي محادثات مع القوات الكردية السورية وحضها على إلقاء السلاح والانسحاب من مواقعها على الحدود التركية.