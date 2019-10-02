بومبيو عن مكالمة ترامب وزيلنسكي : كنت أستمع للاتصال

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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إنه كان يشارك في الاتصال الهاتفي بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس أوكرانيا في يوليو الماضي مشيرًا إلى أن الحديث كان يركز على أولويات السياسة الأمريكية.

ويسعى الديمقراطيون لعزل ترامب استنادًا على مزاعم تفيد أن الرئيس الأمريكي طلب من رئيس أوكرانيا فولودومير زيلنسكي، أثناء الاتصال الهاتفي الذي جرى يوم 25 يوليو، فتح تحقيق يتعلق بجو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق.

وتم تسريب جزء من الاتصال واضطر البيت الأبيض للإفصاح عن محتوى المكالمة كاملة.

وتابع الوزير الأمريكي خلال لقائه مع عدد من الصحفيين أثناء زيارته لإيطاليا: ”كنت أستمع للاتصال“ مشيرًا إلى أن تعليقات ترامب جاءت في إطار رسم السياسات الأمريكية بما في ذلك القضاء على الفساد في هذا البلد ودعم الاقتصاد و“إنهاء التهديد الذي تشكله روسيا لأوكرانيا“.

وقال: ”أعلم على وجه الدقة السياسة الأمريكية فيما يتعلق بأوكرانيا، وقد كانت متماسكة بشكل ملحوظ، سنواصل السعي وراء هذه المجموعة من النتائج“.