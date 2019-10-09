بومبيو: لم نمنح تركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا

المواطن - متابعة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك يومبيو، أن الولايات المتحدة لم تمنح تركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا.

وقال بومبيو، في مقابلة مع شبكة (بي بي إس) الأربعاء: إن تركيا لها مخاوف أمنية مشروعة.

كما أضاف أن الرئيس دونالد ترمب اتخذ قرارًا بإبعاد القوات الأمريكية عن طريق الأذى في سوريا.

كذلك رفض المخاوف بشأن نهوض تنظيم “داعش” من جديد.

من جانبهما، كشف العضوان في مجلس الشيوخ، الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن، الأربعاء، عن اقتراح يهدف إلى معاقبة تركيا بشكل صارم إذا لم تسحب قواتها من سوريا.

ويفرض هذا الاقتراح على إدارة ترامب تجميد الأصول العائدة لأعلى المسؤولين الأتراك في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس رجب طيب أردوغان. ويستهدف أيضًا قطاع الطاقة التركي، وفق النص الذي نشره غراهام على موقع تويتر.