بونوتشي: يجب تجهيز بدلاء لنا بعد الاعتزال للمنتخب الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

أكد المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، لاعب يوفنتوس الإيطالي ومنتخب إيطاليا، أنه جاهز للمشاركة في أي وقت مع المنتخب الإيطالي.

وتحدث بونوتشي قائلًا: دائمًا أكون متاحًا للمشاركة في أي مباراة مع المنتخب الإيطالي، ولم أطلب من المدرب روبيرتو مانشيني إشراكي في مباراة إيطاليا وليشتنستاين.

وتابع بونوتشي: يجب أن يكون هناك لاعبون جاهزون دائمًا لقيادة المنتخب الإيطالي وخلافتنا بعد الاعتزال.

وأكمل بونوتشي حديثه قائلًا: نحن مستعدون للتألق في بطولة كأس أمم أوروبا.

وكان المنتخب الإيطالي نجح في التأهل إلى بطولة كأس أمم أوروبا 2020 بعد الفوز على المنتخب اليوناني في الجولة السابعة بثنائية دون رد، في مباراة أُقيمت على ملعب الأوليمبيكو في روما.