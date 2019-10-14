المواطن - محمد سمعه

تعاني إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، من التخبط الإداري الذي أثر على أداء الفريق الأول لكرة القدم؛ حيث تراجعت نتائجه في الفترة الأخيرة.

وكان نادي النصر أصدر بيانًا منذ عدة أيام انتقد من خلاله تقنية الـVAR ولجنة الحكام باتحاد القدم بجانب انتقاد نادي الشباب؛ بسبب تعمد لاعبيه إصابة لاعبي النصر خلال المباراة التي جمعت بينهما في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقام الناقد الرياضي عماد الصائغ بتحليل تصرفات إدارة النصر في الفترة الأخيرة قائلًا: كان يجب على إدارة العالمي حل أزمات ومشاكل لاعبيها مثل النيجيري أحمد موسى والمغربي عبدالرزاق حمد الله داخليًّا بدلًا من إصدار بيانات بلا أي فائدة.

وأضاف عماد الصائغ: بيانات النصر “لا تُسمن ولا تُغني من جوع”، كما قلت بلا أي فائدة.

وبعد بيان النصر كان الإعلامي وليد الفراج انتقد الإدارة النصراوية قائلًا: “بيان النصر توقيته غير جيد ما كان الفرق إذا نُشر بعد لقاء المنتخب؟ مو وقته”.

أما الناقد الرياضي عادل التويجري فقال يوم الأربعاء الماضي: “بيانات النصر تحتاج 4 أيام لتُفسرها منها بيان (يدورون الستر) ألا يعلمون في النصر أن المنتخب لديه مباراة مهمة وهذا البيان أكشنة خارج الملعب؟!”.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الثامن في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد ثماني نقاط.