بيان رسمي من رابطة المحترفين بشأن تغريدات الجابر

المواطن - مروة نبيل

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لتوضيح أزمة القوائم المالية الخاصة بنادي الهلال.

وجاءت البيان كالتالي: “ردًا على التساؤلات الإعلامية الواردة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشأن ما ذكره رئيس نادي الهلال الأسبق، سامي الجابر عن رفع قوائم مالية للزعيم إلى الرابطة في إحدى تغريداته على منصة التواصل الاجتماعي تويتر”.

وتابع: “تود الرابطة أن توضح أنها تتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية خاصة بنشاط كرة القدم من نادي الهلال وغيره من الأندية المشاركة في الدوري كمتطلب رئيسي للحصول على رخصة المشاركة في دوري أبطال آسيا وهي القوائم التي بالفعل تلقتها الرابطة من نادي الهلال”.

وأضاف: “أما غير ذلك من التقارير فهي ليست من اختصاص الرابطة ولم يرفع لها شيء بخصوص ما يتم تداوله إعلاميًا، حيث إن رابطة الدوري ليست جهة رقابة أو تدقيق لكنها على استعداد لفتح أبوابها لأي جهة رقابية مختصة إذا ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوفرة لدينا، وذلك في بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة”.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أكدت أنها لم يصلها أي تدقيق عن مبلغ الـ170 مليون ريال من سامي الجابر، ليوضح عبر “تويتر”، أنه يقصد بأنه أرسل هذا التدقيق إلى رابطة دوري المحترفين.