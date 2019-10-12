بيان من أيام ابتدائي .. ردود نصراوية نارية تعليقًا على بيان #الشباب

المواطن - محمد سمعه

حرص عشاق نادي النصر على الرد على بيان نادي الشباب، الذي تم إصداره اليوم السبت ردًا على بيان العالمي يوم الأربعاء الماضي، حيث تم إصداره تعليقًا على خشونة لاعبي الشباب ضد النصر خلال لقاء الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت البداية مع عبدالله بن زنان مدير المركز الإعلامي السابق في النصر الذي قال عبر تويتر: المشاكس خالد البلطان، نصيحة حاول أن تلفت النظر مرة أخرى بشي يسوى، وشكرًا على الابتسامة التي زرعتها، صراحة ذكرتني بأيام الابتدائي، إذا لعبتم معنا المرة الجاية بنكسركم.

أما الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل فقال عبر حسابه في تويتر: أظن بأنني من أكثر الإعلاميين الذي يفهم تفكير خالد البلطان ولهذا لن أعطي بيانه أكبر من حجمه لكنني سأقول له يا أبو الوليد، كنت تستطيع سحب جمهور الشباب من موضوع تجديد عقد الصليهم بموضوع آخر وليس بمحاولة إفهامهم بأنك إعصارًا وأنت لم تصل لمرحلة أن تكون ريحًا أمام النصر العظيم.

وأضاف المريسل: عزيزي أبا الوليد، أعرف مدى شعورك وأنت عاجز عن تجديد عقد الصليهم حتى الآن، لكن صدقني جمهور الشباب واعي وفاهمهما.

وتابع المريسل: لقطة ختام، القادح خالد البلطان: الشباب لا يمكن أن يخسر مرتين في عهدي.