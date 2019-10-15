بيع قرناسة بحرية بـ 82 ألف ريال في ⁧‫حفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شهد مزاد الصقور بمحافظة حفر الباطن، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا، وسط تواجد ملاك الصقور من مختلف المحافظات.

وتفاوتت أرقام المزايدات بحسب نوع الصقر ووزنه وطوله، حيث يتم تحديد مواصفات الصقر قبل دخوله المزاد، حيث تم بيع قرناسة بحرية بمبلغ 82 ألف ريال كأعلى سعر في اليوم الأول، وسط توقعات بتخطي هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.

وجاء ذلك بعد أن تفقد محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، الأحد الماضي موقع المزاد بعد تطويره وتجهيزه لاستقبال الطيور التي يتم صيدها في براري المحافظة وإقامة مزادات علنية عليها.