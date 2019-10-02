بيل ورودريجيز جاهزان لمباراة الريال ضد غرناطة
ضمن منافسات الدوري الإسباني

بيل ورودريجيز جاهزان لمباراة الريال ضد غرناطة

2019/10/02
الساعة 6:57 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

شارك الثنائي الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز، في مران المرينغي اليوم، استعدادًا لمباراة الريال ضد غرناطة المقبلة.

وغاب بيل ورودريجيز عن مباراة الريال ضد كلوب بروج البلجيكي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وظهر الثنائي بيل ورودريجيز بحالة جيدة، تسمح بمشاركتهما في مباراة الريال ضد غرناطة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم التي ستُقام على ملعب “سانتياجو برنابيو”، يوم السبت المقبل.

وكان المدير الفني للمرينغي، الفرنسي زين الدين زيدان، قد أكد أن استبعاد بيل ورودريجيز من مباراة الريال ضد كلوب بروج بالأمس، جاء لأنهما يُعانيان من مشكلات بدنية، قبل أن يُشاركا بشكل طبيعي في مران اليوم.


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