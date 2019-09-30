بيل ورودريجيز يغيبان عن الريال ضد كلوب بروج

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي، في مباراة الريال ضد كلوب بروج البلجيكي.

ويلعب الريال ضد كلوب بروج البلجيكي، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة المرينغي في مباراة الريال ضد كلوب بروج غياب ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي للإصابة، بجانب استبعاد زيدان لكل من غاريث بيل، خاميس رودريجيز، أودريوزولا، رودريجو، إبراهيم دياز، وماريانو دياز.

وعاد إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي في مباراة الريال ضد كلوب بروج البلجيكي، الثنائي مارسيلو وإيسكو، بعدما تعافيا من إصابتهما مؤخرًا، ومن المتوقع أن يدفع زيدان بهما في التشكيلة الأساسية.

الريال ضد كلوب بروج:

وجاءت قائمة المرينغي في مباراة الريال ضد كلوب بروج كالتالي؛ تيبو كورتوا، أريولا، ألتوبي، كارفاخال، ميليتاو، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، ناتشو، مارسيلو، توني كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

ويقود هجوم المرينغي في مباراة الريال ضد كلوب بروج البلجيكي كل من؛ إيدين هازارد، كريم بنزيمة، فاسكيز، يوفيتش، وفينيسيوس جونيور.