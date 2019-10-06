بينها مطار أبها.. تركي بن طلال يرعى اللقاء الثاني لمتابعة مشروعات عسير 

المواطن - واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير غداً في مدينة أبها اللقاء الثاني لمتابعة خطط استكمال بعض المشروعات الأساسية لمنطقة عسير، بحضور ومداخلة عدد من الوزراء ونواب الوزراء، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وبمتابعة حثيثة ومباشرة من سمو ولي العهد الأمين ـ حفظه الله ـ.

ويناقش اللقاء خطط المشروعات الأساسية التي تشمل مشروعات الطرق المحورية في المنطقة، إضافة إلى مشروع وزارة البيئة والمياه والزراعة المتعلق ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمنطقة وفئاته المستهدفة، وتطورات مشروعات المياه المتجددة، وكذلك مشروعات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجانب المتعلق بمشروعات النطاق العريض عن طريق الألياف الضوئية واللاسلكي،ومشروعات وزارة الصحة، ومن أهمها مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية. وكذلك مطار أبها الجديد.