بُشرى سارة لـ جماهير الهلال

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، جاهزًا من أجل خوض مباراة ضمك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن سالم الدوسري شارك في التدريبات بعد إنهائه للبرنامج التأهيلي، كما فرض رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من مساحة الملعب خلال مران اليوم.

وستُقام مباراة الهلال وضمك على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض في تمام الساعة السادسة من مساء الجمعة المقبل الموافق الـ18 من أكتوبر.

وكان الهلال فاز في لقاء الجولة السادسة يوم 5 أكتوبر الجاري على نادي الاتفاق برباعية مقابل هدف في لقاء أُقيم على ملعب الأمير محمد بن فهد.

ويحتل الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة.