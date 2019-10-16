تأجيل قمة الأهلي والزمالك يفتح النار على اتحاد القدم المصري

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء تأجيل مباراة الأهلي والزمالك التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الدوري المصري.

ونشر اتحاد القدم المصري بيانًا عبر منصات التواصل الاجتماعي أكد فيه أن قرار تأجيل مباراة الأهلي والزمالك جاء لأسباب أمنية.

وتسبب القرار في خلق حالة من الغضب بين الجماهير المصرية خاصة جمهور الأهلي، الذي يرى بأن مرتضى منصور رئيس الزمالك كان السبب الرئيسي وراء تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بسبب ما تردد حول خوف الزمالك من مواجهة الأهلي خلال الفترة الحالية.

وقبل قرار التأجيل كان مرتضى منصور ظهر في العديد من المداخلات الهاتفية في وسائل الإعلام المصرية يُطالب اتحاد القدم في مصر بتأجيل مباراة الأهلي حرصًا منه على إراحة لاعبي الفريق الأبيض قبل مواجهة نادي جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم ذكر بأنه لم يتدخل على الإطلاق في قرار تأجيل مباراة الأهلي والزمالك.

وتعرض الاتحاد المصري لكرة القدم لانتقادات شرسة من قبل الجماهير وبعض المحللين الرياضيين بسبب ضعف إدارته في إدارة مسابقة الدوري ومباريات الموسم.