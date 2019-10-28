تألق ألميريا قد يحرم #الاتحاد من تحقيق أمنيته

المواطن - محمد سمعه

عقّد نادي ألميريا الإسباني من موقف نادي الاتحاد في الفترة الأخيرة حول إمكانية رحيل المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لتدريب العميد مستقبلًا.

ويحقق نادي ألميريا نتائج أكثر من رائعة في دوري الدرجة الثانية الإسباني وذلك بعد استطاعته الفوز أمس الأحد على نادي ايكستريمادورا بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ13 من عمر مسابقة دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وسيكون من الصعب على نادي ألميريا الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، التفريط في بيدرو إيمانويل خاصة أن ألميريا يسعى إلى الصعود لدوري الأضواء والشهرة، دوري الدرجة الأولى الإسباني في الموسم المقبل.

ويحتل نادي ألميريا حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني للدرجة الثانية برصيد 23 نقطة وبفارق ثمانية نقاط عن نادي قادش المتصدر.

وفكرت إدارة أنمار الحائلي في التعاقد مع المدرب بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لنادي التعاون والمدرب الحالي لنادي ألميريا لإنقاذ الفريق الاتحادي من نتائجه السلبية.

يذكر أن بيدرو إيمانويل حرم نادي الاتحاد من التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في شهر مايو الماضي، حيث قاد التعاون وقتها للفوز على العميد بنتيجة 2-1 في النهائي الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكان مجلس إدارة الاتحاد نفى تمامًا وجود أي اتصالات مع المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري لتدريب الفريق الأول.