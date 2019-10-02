تألق اللاعب المحلي يرجح كفة الهلال

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمستوى مميز خلال مباراة السد القطري، إلا أن لاعبيه المحليين خطفوا الأنظار من الجميع.

ولعب الهلال ضد السد القطري بالأمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وفاز الزعيم بنتيجة 4/1، وسجل أهداف الأزرق الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدفين، وعلي آل بليهي والقائد محمد الشلهوب.

وسهلت رباعية الهلال في السد القطري من مهمة الزعيم في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، حيث يحتضن ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” مباراة الإياب، يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.

محليو الهلال يتألقون

وأشاد رئيس نادي التعاون السابق، محمد السراح باللاعبين المحليين في صفوف الزعيم، وقال: الثلاثي محمد كنو وسلمان الفرج وسالم الدوسري قوة كبيرة في الهلال وأثبتوا أفضلية اللاعب السعودي على اللاعب القطري”.

وقال الإعلامي الرياضي محمد الخميس: “جودة اللاعب المحلي في صفوف الهلال رجحت الكفة.. ونجومية سالم والبريك وكنو وسلمان الفرج قادت الفريق لهذا الفوز العريض”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “أتمنى أن يقدر جمهور الهلال وقفة سلمان الفرج مع النادي في هذا التوقيت رغم ظروف والده الصحية”.

وأضاف الإعلامي الرياضي نبيل نقشبندي: “يستحق سلمان الفرج نجومية مباراة الهلال والسد والذي كان له أدوار هجومية ودفاعية كبيرة”.

واختتم نقشبندي تصريحاته الإذاعية قائلًا: “حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف اشتغل كثيرًا على نفسه حتى عاد للتألق من جديد”.