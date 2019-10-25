تألق نجم الإنتر يُسبب صراعًا بين اليونايتد وبرشلونة لضمه

المواطن - محمد سمعه

سيتنافس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع برشلونة الإسباني على التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

وقال موقع أخبار إنتر ميلان: إن نادي مانشستر يونايتد قرر منافسة برشلونة لضم مارتينيز المتألق في الفترة الأخيرة مع النيراتزوري ومنتخب الأرجنتين.

وسجل لاوتارو مارتينيز 6 أهداف في 11 مباراة مع إنتر ميلان بالموسم الجاري.

لا تزال جماهير Manchester united الإنجليزي تأمل من إدارة ناديها التحرك والتعاقد مع مهاجم قوي يُعوض رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي انضم لنادي إنتر ميلان الإيطالي في صيف 2019.

وذكر موقع Manchester Evening News البريطاني أن جماهير Manchester united تُطالب إدارة ناديها بالتحرك والتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي المتألق في الفترة الأخيرة مع النيراتزوري.

ويحاول المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير التعاقد مع أقوى الصفقات لنادي Manchester united، وذلك من أجل تحسين النتائج خاصة بعد النتائج السلبية التي حققها Manchester united بالفترة الأخيرة.

ولم ينجح اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب Manchester united في تعويض رحيل كل من روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسيس سانشيز، حيث بات سولشاير، مُطالبًا بالتحرك والتعاقد مع مهاجم آخر ذو قدرة تهديفية كبيرة من أجل المباريات المقبلة في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.