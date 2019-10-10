تاريخ مواجهات السعودية وسنغافورة

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراة السعودية وسنغافورة ضمن لقاءات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وتنطلق مباراة السعودية وسنغافورة في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وسبق للأخضر أن حقق الفوز مرتين في تاريخ مباريات السعودية وسنغافورة، حيث تقابل المنتخبان مرتين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا وفاز الأخضر في المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد وهدفين دون رد.

وقبل إقامة مباراة السعودية وسنغافورة قال المدرب الفرنسي هيرفي رينارد: الشهر الماضي لعبنا مباراتين؛ واحدة كانت ودية أمام مالي وأخرى رسمية أمام منتخب اليمن، كان هناك تفاوت في المستوى، وهذا ما أدى إلى قلق الجماهير، ولكن الأخضر اليوم ليس لديه أي عذر أمام سنغافورة.

وأضاف رينارد: أهمية مباراة السعودية وسنغافورة تكمن أنها على أرضنا وأمام متصدر المجموعة، نحن قرأنا خصمنا جيدًا، ويجب أن نمحو الصورة السيئة مع ضرورة إعادة البسمة على وجوه جماهير المنتخب السعودي.

وفي السياق ذاته، حرصت جماهير المنتخب السعودي على الحضور مبكرًا إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة وذلك لدعم الأخضر في مباراة السعودية وسنغافورة اليوم ضمن لقاءات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وسيعتمد الفرنسي هيرفي رينارد في مباراة السعودية وسنغافورة على المباغتة الهجومية وتصحيح الأخطاء الدفاعية التي ظهرت بشكل كبير في مباراتي مالي واليمن في شهر سبتمبر.

ويأمل رينارد في كسب ود وثقة الجمهور بتحقيق نتيجة الفوز اليوم في مباراة السعودية وسنغافورة.