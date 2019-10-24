تتزوجين أم تُكملين دراسة؟ .. سؤال على الهوى هذه أبرز إجاباته!

المواطن - الرياض

حالة من الجدل والحيرة ملأت مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم “تتزوجين أفضل أم تكملين الدراسة؟”، ويبدو أن السؤال صادف هوى الكثير من النساء اللاتي رأين أن المعادلة صعبة وتحتاج إلى هدوء في الاختيار والتفضيل بين بدء حياة زوجية أو استكمال الدراسة.

بعض الفتيات ارتأين أن الزواج أولى تقرباً من الإنجاب وتكوين أسرة خاصة أن الصراع في سوق العمل بعد الدراسة ليس في صالحها، فيما استعانت أخريات بعدد من الكوميكسات الساخرة للتعبير عن فشلهن في الجانبين، يقول حساب يحمل اسم “لبنى تون”: “لا تزوجنا مع المتزوجين ولا فلحنا مع الفالحين”.

وقالت فخامة جنوبية: “عادي تزوجت بعمر 16 وولدي حاليًا بعمر زواجي وكأني أخته والحمد لله عيشه كريمه خلصت ثانوي بس ولاخلصت دراسه ولا شي الحمد لله قايمة ببيتي على أكمل وجه ولله الفضل وأولادي جنة روحي، والله الزواج ماشاء الله سعادة إنتي مفتاحها يعني سعادة بيتش ونفسش إنتي بابها”.

إجابات الفتيات على الوسم لم تكن كلها إيجابية بل بعضها ساخر وبعضها الآخر محبط، وتساءلت مجموعة من الفتيات عن طبيعة الخطوة المقبلة وأيها الأصلح لها مع ما يجري من متغيرات حياتية، بينما شارك البعض مقاطع من حفلات زفاف لمشاهير مع تمنيات مماثلة.