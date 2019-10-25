تتويج أخضر التايكوندو “سيدات” بـ وصافة دورة رياضة المرأة السادسة

المواطن - واس

توج المنتخب السعودي للتايكوندو للسيدات اليوم بالمركز الثاني والثالث مكرر في منافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي والمقامة بدولة الكويت.

وجاء تحقيق أخضر التايكوندو الوصافة بعد انتزاعه ثلاث ميداليات فضيتين وبرونزية عبر اللاعبة أبرار بخاري التي حققت فضية وزن تحت 62 ، فيما حصلت اللاعبة دنيا أبو طالب على فضية وزن تحت 53 ، واللاعبة رهف الجوهي برونزية تحت وزن 46 .

وفي وقت سابق،اختتم المنتخب السعودي للمبارزة “سيدات” مشاركته في الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي المقامة بالكويت بتحقيق نتائج جيدة تمثلت بميدالية ذهبية في منافسات الفرق لسلاح السايبر الذي مثله اللاعبات حسناء الحماد وربا المصري وشيخة الدوسري وفوزية الدوسري, وكذلك ميدالية برونزية في منافسات الفرق لسلاح الإيبيه عن طريق اللاعبات ندى عابد وأريج عابد وفوزية الخيبري ومشاعل الخيال .

وحصلت اللاعبة حسناء الحماد على الميدالية الذهبية في سلاح السايبر “فردي” في افتتاح منافسات الدورة, ونال المنتخب السعودي للمبارزة المركز الثالث مكرر في منافسات فرق “فلوريه”.