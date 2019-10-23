تتويج ليفربول بـ دوري أبطال أوروبا بُشرة خير لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور نادي الهلال تتويج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه وذلك عند مواجهة نادي أوراوا الياباني في مباراتي نهائي البطولة الآسيوية في شهر نوفمبر المقبل.

ويُعد تتويج ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا في صيف عام 2019 بُشرة خير لنادي الهلال الساعي للفوز بلقب الآسيوية في العام الجاري.

وكان ليفربول فاز بدوري أبطال أوروبا في عام 2005، ووقتها تُوج نادي الاتحاد بلقب دوري أبطال آسيا في العام نفسه وشاركا معًا في بطولة كأس العالم للأندية في اليابان.

وتُوج ليفربول بلقب دوري الأبطال في شهر يونيو الماضي على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث ينتظر الهلال أن يُتوج باللقب بعد تتويج الريدز ليحدث السيناريو الذي تكرر مع نادي الاتحاد.

وستكون مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض على ملعب جامعة الملك سعود يوم السبت 9 نوفمبر المقبل.

وستُقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأحد 24 نوفمبر في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان نادي الهلال تأهل إلى نهائي دوري الأبطال الآسيوي. على حساب نادي السد القطري بعد الفوز على الفريق القطري بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين.

يذكر أن نادي الهلال سيواجه فريق أوراوا في تكرار لنهائي دوري أبطال آسيا عام 2017، حيث تعادل الهلال ذهابًا في الرياض بهدف لكل فريق، وخسر الأزرق في طوكيو بهدف دون رد ليُتوج نادي أوراوا باللقب الآسيوي وقتها بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.