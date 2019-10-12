تجاوباً مع “المواطن”.. تركيب ساهر على طريق الحرث – الخارش بصامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

تجاوبت إدارة المرور ونظام”ساهر” مع ما نشرته “المواطن” بعنوان “صور.. طريق الحرث _ الخارش بصامطة.. سرعة وتهور يحصدان أرواح المارة”.

وكان تقرير “المواطن” قد سلط الضوء على خطورة هذا الطريق والمؤدي إلى محافظة الحرث والذي حصد أرواح سالكي هذا الطريق والذي يمتد لأكثر من 15 كيلو بشكل مستقيم وأصبح مضمارًا لسباقات السيارات وخاصة أصحاب السيارات الرياضية وأيضًا من المراهقين والشباب.

كما سلط التقرير الضوء على عدم وجود مطبات صناعية أو نظام ساهر والحوادث المرورية المميتة وذلك بسبب السرعة الجنونية وأيضًا رصدت عدسة “المواطن” وجود بقايا لبعض السيارات التي تعرضت لحوادث الانقلاب وارتطامها في الحاجز الحديدي.

وأشاد الأهالي ومرتادو هذا الطريق بدور”المواطن” في رفع معاناتهم وإيصالها المسؤول وأيضا التفاعل السريع من قبل الجهات المعنية، كما قدموا شكرهم وتقديرهم للجهات المعنية على هذا التفاعل مثمنين جهودهم في خدمة الوطن والمواطن.

الجدير بالذكر أن الجهات المعنية، ركبت نظام ساهر على هذا الطريق وذلك للتخفيف من السرعة الجنونية والزائدة وخاصة أوقات الذروة في أيام الأسبوع.