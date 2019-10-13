تجاوبًا مع “المواطن”.. فتح العقوم الترابية وتحرير مسار السيول في وادي لية بصامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

تجاوبت الجهات ذات العلاقة بمحافظة صامطة مع ما نشرته “المواطن” بعنوان” العقوم الترابية للمزارعين تغير مجرى السيول وتهدد سكان صامطة والقرى”

وكان تقرير” المواطن” قد سلط الضوء على خطورة هذه العقوم الترابية التي أنشئت في وادي لية والتي غيرت مسار السيول كما رصدت “المواطن” الأضرار التي لحقت بها الطبقة الأسفلتية في الطريق المؤدي إلى خضراء صامطة.

وأشاد الأهالي بدور ” المواطن” في رفع معاناتهم وإيصالها المسؤول وأيضًا التفاعل السريع من قبل الجهات ذات العلاقة كما قدموا شكرهم وتقديرهم لهذه الجهات على هذا التفاعل مثمنين جهودهم في خدمة الوطن والمواطن.

الجدير بالذكر أن الجهات ذات العلاقة قامت بفتح هذه العقوم الترابية وإرجاع مسار السيول إلى بطن الوادي.