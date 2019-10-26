تجميد تراخيص حمل الأسلحة في لبنان

المواطن - متابعة

أصدر وزير الدفاع اللبناني، إلياس بو صعب، قرارًا بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتبارًا من الساعة السادسة من مساء اليوم وحتى إشعار آخر.

وبحسب وكالة الأنباء الوطنية الرسمية يُستثنى من ذلك تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية وتراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط، وتراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية وتراخيص حمل الأسلحة الممغنطة.

جاء ذلك بعد ضبط أحد المتظاهرين على جسر الرينغ وهو يحمل سلاحًا حربيًّا.

وأهاب الوزير بالمتظاهرين السلميين أن يتنبهوا والإبلاغ عن الحالات المشابهة، تحسبًا من “أن يكون هناك مندسون لافتعال مشاكل أو إطلاق نار”، و”حفاظًا على الاستمرارية السلمية للحراك وعلى أهدافه السامية”.