تحت شعار “بتقدري” .. الفيفا يُعلن انطلاق دوري جدة النسائي لكرة القدم
في نسخته الأولى

تحت شعار “بتقدري” .. الفيفا يُعلن انطلاق دوري جدة النسائي لكرة القدم

2019/10/03
الساعة 7:33 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعلن الحساب الرسمي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا في تويتر عن انطلاق دوري جدة النسائي لكرة القدم، الذي من المقرر انطلاقه غدًا الجمعة في نسخته الأولى.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا بالنسخة العربية فيديو دعائي على تويتر لدوري جدة النسائي لكرة القدم تحت شعار “بتقدري”.

يذكر أن نظام النسخة الأولى من دوري جدة النسائي لكرة القدم ستنطلق بمشاركة ست أندية، وستكون المواجهات بنظام الذهاب والإياب والحصول على نقاط.

جدير بالذكر أنه بداية من الرابع من أكتوبر حتى التاسع من ديسمبر المقبل، ستكون كل جولة عبارة عن ثلاث مباريات.


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