تحديث حالة المتقدمين للدفعة الأخيرة من سند الزواج

المواطن - الرياض

أعلن برنامج سند محمد بن سلمان، أنه تم تحديث حالة المتقدمين للدفعة الأخيرة من مبادرة سند الزواج، مساء اليوم الأحد.

وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري، ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.

خطوات التسجيل في سند الزواج:

وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.