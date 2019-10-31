تحدي الأكيلة.. تناول سندويتش برجر وجائزتك 330 دولارًا!

المواطن - متابعة

“تحدي الأكيلة” هو الشعار الذي يجب أن يطلق على العرض الذي يقدمه مطعم لشطائر البرجر، بعدما بدأ مستخدمون لموقع “يوتيوب” تحدي بعضهم البعض في التهام كبرى وجباته.

الوجبة التي حملت التحدي الذي يصاحبه جائزة، عبارة عن شطيرة يقترب وزنها من الستة كيلوغرامات ومغطاة بحلقات البصل المقلية واللحم المقدد والمايونيز.

المطعم الذي يحمل اسم “كريس ستيكس آند برغرز” في بانكوك، يقدم جائزة للتحدي قيمتها 10 آلاف بات (نحو 330 دولارًا) لمن يتمكن من إنهاء الوجبة العملاقة خلال 9 دقائق.

وقف وراء التحدي مالكُ المطعم كومديتش كونغسوان، الذي يقول إن شطيرة البرغر تلك هي الأكبر في البلاد، وتأتي فكرة المسابقة بعدما تمكن 3 عملاء من تحقيق المهمة الصعبة، حيث يأتيه متنافسون جدد كل يوم.

وكان من بينهم باكورن بورنتشيوانجكون، الذي لم ينجح سابقًا في إنهاء الوجبة خلال الوقت المحدد، وقال: “سأتناول البرغر في وقت ما (في المستقبل) لكن ليس قريبًا”.