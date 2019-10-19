تحذيرات من سيول منقولة تقطع الطرق في مكة المكرمة

تحذيرات من سيول منقولة تقطع الطرق في مكة المكرمة

2019/10/19
الساعة 10:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) من سيول منقولة من أودية (قنونة وشسع والجارة)، وجريان وادي أم السلم في منطقة مكة المكرمة.

وأوضح المركز أن السيول المنقولة تسببت في قطع الطريق بين سبت الجارة وأحد بني زيد وبقية المحافظات.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان وعسير، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت الأرصاد تكوّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعلى أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية، بالإضافة إلى تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.


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