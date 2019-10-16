تحذير أمريكي: سفن صينية تخفي شحنات نفط إيران

المواطن - متابعة

قال مسؤولان كبيران بالإدارة الأمريكية: إن البيت الأبيض يحذر شركات الشحن الصينية من إغلاق أجهزة التتبع الخاصة بسفنها لإخفاء شحنات نفط إيرانية بما يمثل انتهاكًا للعقوبات الأمريكية.

وقال أحد المسؤولين مشترطًا عدم نشر اسمه: “نبعث بالكثير من الرسائل لشركات الشحن، لا تريدون فعل هذا، الأمر لا يستحق. إنه سلوك خطير للغاية وغير مسؤول”، وفقًا لـ”رويترز”.

والصين هي أكبر دولة لا تزال تشتري النفط الإيراني بعدما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على الخام الذي يعد سلعة التصدير الإيرانية الرئيسية.

وشدد ترامب العقوبات في مايو في مسعى لخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات في 25 سبتمبر على 5 صينيين ووحدتين تابعتين لشركة كوسكو الصينية للملاحة البحرية، قائلة: إنها شحنت خامًا إيرانيًّا بما يعد انتهاكًا للعقوبات.

وقالت الإدارة الثلاثاء: إنها تأكدت على نحو مستقل من أن كوسكو تغلق نظام التعريف الآلي على متن سفنها.

وقالت شركة كوسكو لناقلات الشحن (داليان) في بيان بالبريد الإلكتروني: إن سفنها لم تغلق أجهزة نظام التعريف الآلي ولم تتوقف عن إرسال الإشارات عبر هذا النظام.

وأضافت: “ستظل كوسكو لناقلات الشحن (داليان) ملتزمة بالقوانين والقواعد المعمول بها في تنفيذ أنشطة عملياتها”.

ولم يتضح ماذا يمكن أن تفعله إدارة ترامب لمنع الناقلات من إغلاق أجهزة التتبع.