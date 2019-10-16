تحذير أمريكي: سفن صينية تخفي شحنات نفط إيران

تحذير أمريكي: سفن صينية تخفي شحنات نفط إيران

2019/10/17
الساعة 12:28 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

قال مسؤولان كبيران بالإدارة الأمريكية: إن البيت الأبيض يحذر شركات الشحن الصينية من إغلاق أجهزة التتبع الخاصة بسفنها لإخفاء شحنات نفط إيرانية بما يمثل انتهاكًا للعقوبات الأمريكية.

وقال أحد المسؤولين مشترطًا عدم نشر اسمه: “نبعث بالكثير من الرسائل لشركات الشحن، لا تريدون فعل هذا، الأمر لا يستحق. إنه سلوك خطير للغاية وغير مسؤول”، وفقًا لـ”رويترز”.

والصين هي أكبر دولة لا تزال تشتري النفط الإيراني بعدما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على الخام الذي يعد سلعة التصدير الإيرانية الرئيسية.

وشدد ترامب العقوبات في مايو في مسعى لخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات في 25 سبتمبر على 5 صينيين ووحدتين تابعتين لشركة كوسكو الصينية للملاحة البحرية، قائلة: إنها شحنت خامًا إيرانيًّا بما يعد انتهاكًا للعقوبات.

وقالت الإدارة الثلاثاء: إنها تأكدت على نحو مستقل من أن كوسكو تغلق نظام التعريف الآلي على متن سفنها.

وقالت شركة كوسكو لناقلات الشحن (داليان) في بيان بالبريد الإلكتروني: إن سفنها لم تغلق أجهزة نظام التعريف الآلي ولم تتوقف عن إرسال الإشارات عبر هذا النظام.

وأضافت: “ستظل كوسكو لناقلات الشحن (داليان) ملتزمة بالقوانين والقواعد المعمول بها في تنفيذ أنشطة عملياتها”.

ولم يتضح ماذا يمكن أن تفعله إدارة ترامب لمنع الناقلات من إغلاق أجهزة التتبع.


هل قرأت هذا ؟
  • ترامب: اقتصاد إيران يتهاوى والبلاد تمضي نحو الهاوية
    •
  • 4 قتلى وعدة جرحى بإطلاق نار في نيويورك الأمريكية
    •
  • لردع إيران.. طائرات ومنظومتا ثاد وباتريوت و3 آلاف جندي أمريكي في طريقها للمملكة
    •
  • الخزانة الأمريكية: ترامب وقع قرارًا يمنحنا سلطة إصدار عقوبات على تركيا
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم