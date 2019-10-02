تحذير لجماهير #الهلال بعد الرباعية

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي الهلال بالأمس واحدة من أجل مبارياته في الموسم الجاري، وذلك بعد الفوز على نادي السد القطري برباعية مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتوجه الإعلامي الرياضي عيسى الروقي بتحذير ورسالة خاصة للجماهير الهلالية، عقب فوز أزرق العاصمة برباعية.

وقال عيسى الروقي عبر حسابه في تويتر: في الفترة القادمة ستشاهدون تغريدات كثيرة من مغردين سعوديين يتمنون هزيمة الهلال في آسيا، سواء كانوا حسابات مشهورة أو غير مشهورة، لا تردون عليها.

وأضاف الروقي: ستشاهدون أيضًا فيديوهات من مشجعين يتمنون هزيمة الهلال، لا تنشروا هذه الفيديوهات.

من ناحية أخرى، ظهر الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019 ليكون واحدًا من أبرز لاعبيه.

وأشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى جيوفينكو في مباريات الهلال الأخيرة، مؤكدًا أنه عامل أساسي في انتصارات الزعيم.

وأضاف حساب البطولة الرسمي، أن جيوفينكو ساهم في تسجيل 3 من أهداف الهلال الخمس الأخيرة في دوري أبطال آسيا 2019 حيث نجح في تسجيل هدف، وقام بصناعة هدفين آخرين.

وتألق جيوفينكو وصنع الهدف الثاني الذي سجله علي آل بليهي خلال مباراة الهلال ضد السد القطري ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4/1.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره السد القطري، يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.