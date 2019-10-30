تحذير يُنقذ لوشيسكو و #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أرسل مدرب الهلال السابق، الروماني لورينت ريجيكامب تحذيرًا إلى مواطنه رازفان لوشيسكو مدرب الأزرق الحالي من أجل إنقاذ فرص الهلال في التتويج بدوري أبطال آسيا وبكافة البطولات في الموسم الجاري.

وكان لوشيسكو تعرض لانتقادات شديدة في الأيام القليلة الماضية بعد تلقي الهلال ستة أهداف في مباراتين بواقع أربعة أهداف من السد القطري وهدفين من نادي النصر يوم الأحد الماضي في ديربي الرياض بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب ريجيكامب مواطنه لوشيسكو بعلاج الأخطاء الدفاعية الكارثية للاعبي الهلال من أجل التتويج بدوري أبطال آسيا وبكل البطولات التي يُشارك بها الزعيم في الموسم الجاري.

وفي السياق ذاته، حرص سعد آل مغني عضو شرف نادي النصر على توجيه نصيحة مهمة للمدافع علي البليهي لاعب الهلال، وذلك قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني في مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب سعد آل مغني عبر تويتر قائلًا: “رسالة للمدافع البليهي، انتبه تجليها أمام أوراوا، الإعلام الهلالي قالبين عليك وأنت في الوقت الحالي أفضل مدافع آسيوي”.

وأضاف عضو شرف النصر: “لا تعطيهم فرصة يهاجمونك أكثر ويقللون من نجوميتك”.

واختتم سعد آل مغني تغريداته بوسم “كلنا البليهي بس لا يجليها”.

وكان علي البليهي تعرض لانتقادات قوية في الفترة الأخيرة بسبب تلقي شباك الهلال لستة أهداف في مباراتين بواقع رباعية من السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا وثنائية من النصر.