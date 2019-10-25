تحسن فريدي #الفتح يُقلق #الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

تطور أداء الهولندي ميتشيل تي فريدي في المباريات الأخيرة مع الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراة الفيحاء اليوم.

وأشادت شبكة الإحصائيات لشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى فريدي مع الفتح مؤخرًا، مؤكدة أنه تحسن كثيرًا بعد بدايته الغير موفقة مع الفريق.

وسجل ميتشيل تي فريدي 3 أهداف من 6 تسديدات على المرمى خلال آخر مباراتين لعبهما مع الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تنفيذه اثنتين فقط على المرمى في 5 مباريات سابقة دون تسجيل.

ويلعب الفيحاء ضد الفتح عند الساعة السادسة مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويطمح الفريق البرتقالي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى النموذجي لمواصلة انتصاراته، بعد فوزه في الجولة الماضية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط.