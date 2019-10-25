تحسن فريدي #الفتح يُقلق #الفيحاء
قبل مباراة الفريقين اليوم

تحسن فريدي #الفتح يُقلق #الفيحاء

2019/10/25
الساعة 2:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

تطور أداء الهولندي ميتشيل تي فريدي في المباريات الأخيرة مع الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراة الفيحاء اليوم.

وأشادت شبكة الإحصائيات لشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى فريدي مع الفتح مؤخرًا، مؤكدة أنه تحسن كثيرًا بعد بدايته الغير موفقة مع الفريق.

وسجل ميتشيل تي فريدي 3 أهداف من 6 تسديدات على المرمى خلال آخر مباراتين لعبهما مع الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تنفيذه اثنتين فقط على المرمى في 5 مباريات سابقة دون تسجيل.

ويلعب الفيحاء ضد الفتح عند الساعة السادسة مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويطمح الفريق البرتقالي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى النموذجي لمواصلة انتصاراته، بعد فوزه في الجولة الماضية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط.


هل قرأت هذا ؟
  • سعدان: الحظ السيئ لازمَ #الفتح بداية الموسم
    •
  • الحمدان: #الفتح جاهز معنويًا لخطف نقاط #الفيحاء
    •
  • فيريرا: هدفنا مواصلة الانتصارات وتحسين ترتيب #الفتح
    •
  • العفالق: الضغوط النفسية سبب هزائم #الفتح
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم