تخصصي العيون يوجه نصائح مهمة للأسر للعناية بنظر الأطفال

المواطن - الرياض

قدم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عدداً من النصائح للأسر من أجل العناية بأطفالهم في حال وجود أي مشاكل في النظر، مؤكداً أن الكشف المبكر لعين الطفل يزيد فرصة نجاح العلاج.

وقال الدكتور د عبد الله العويد أخصائي طب وجراحة عيون الأطفال والحول بالمستشفى في فيديو توعوي بمناسبة اليوم العالمي للبصر: إن نظر الطفل يبدأ بالتطور خلال الأشهر الأولى إلى السنوات الأولى حتى يصل إلى نظر البالغ من عمر 3 إلى 5 سنوات.

وأضاف أن لتطور النظر بشكل صحيح عدة عوامل يجب توفرها، من أهمها وصول الصورة بشكل واضح حتى يتم ترجمتها إلى صورة واضحة في كلتا العينين، ولتجنب حدوث ما يسمي بالكسل الوظيفي.

ونوه العويد إلى أن هناك عدة أسباب للكسل الوظيفي للعين، وهو وجود حول في إحدى العينين أو كلتاهما، أو ما يسمي بالعيوب الانكسارية، أي طول النظر قصر النظر أو وجود الماء الأبيض الخلقي، ناصحاً بفحص الطفل خلال الستة أشهر الأولى ومن ثم خلال 3 سنوات الأولى وحتى دخوله المدرسة في حال ملاحظة الأهل وجود أي حول أو أي مشاكل في النظر.

وكان مستشفى الملك خالد للعيون بالرياض قد استضاف أمس السبت بالعاصمة الرياض ٤ من دور الرعاية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للبصر تحت شعار ” البصر أولاً “، وأجرى الفريق الطبي بالمستشفى فحوصات شاملة للعين لعدد كبير من الأيتام.