تدخل طبي يُعيد السمع لسبعيني

المواطن - واس

تمكن بفضل الله فريق طبي بمركز جراحة الأنف والأذن وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من إعادة السمع لمريض كان يعاني من ضعف شديد في مستوى السمع والذي كان يتزايد على مدى الخمسين سنة الماضية ، حيث تم عمل الفحوص السمعية اللازمة والأشعة التي أظهرت نتائجها أنه يعاني من ضعف سمع توصيلي بدرجة شديدة في أذنه اليسرى مما أدى إلى صعوبة في معرفة إتجاه الصوت وفهم المحادثات ، وقد تم إجراء العملية باستخدام غرس السمع بالتوصيل العظمي ، وأظهرت النتائج تحسن حاسة السمع لدي المريض ولله الحمد والمنه.

وبهذه العملية يكون عدد الحالات التي أجريت لها غرس السمع بالتوصيل العظمي 11 حالة.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة قد أطلقت برنامج زراعة الغرسات الالكترونية السمعية للقوقعة التي تعد من الخدمات النوعية والتخصصية ذات الأثر الكبير في حياة المريض لاستعادة حاسة السمع ودمجه في المجتمع.