تدريبات #النصر .. مناورة وتكتيك
استعدادًا لمباراة الهلال

تدريبات #النصر .. مناورة وتكتيك

2019/10/24
الساعة 10:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

واصل النصر تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الهلال، بحضور المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي.

وبدأت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، ثم قسم المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا اللاعبين إلى مجموعتين.

وأجرى فيتوريا تدريبات تكتيكية متنوعة للمجموعتين، قبل أن يختتم مران النصر الجماعي اليوم بمناورة على منتصف الملعب.

ويلعب النصر ضد الهلال على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، علمًا بأنه يملك مباراة مؤجلة ضد الفيصلي.


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