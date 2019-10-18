تدفق المتظاهرين إلى ميادين لبنان والأمن يعلن إصابة 60 من رجاله

المواطن - متابعة

أفادت مصادر ميدانية باشتداد حركة المظاهرات في كافة المناطق اللبنانية وسط أنباء عن تعليق مجلس الوزراء جلسته التي كانت مقررة اليوم.

وأعلنت قوى الأمن اللبناني، اليوم الجمعة، إصابة 60 من عناصرها، في المظاهرات التي يشهدها البلد بسبب الضرائب والأوضاع المعيشية، وطالبت المحتجين بالتظاهر برقي.

وقام عدد من المتظاهرين بتكسير واجهات المحال في وسط بيروت، وأفادت مصادر إعلامية بوقوع اشتباكات عنيفة قرب السراي الحكومي في بيروت، كما تم إلقاء قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين وسط بيروت.

وشهدت العاصمة بيروت وبعض البلدات في أرجاء لبنان الخميس تظاهرات عارمة احتجاجًا على الضرائب والأوضاع المعيشية، وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، فيما قالت الحكومة اللبنانية إنها ستجتمع اليوم الجمعة لبحث التظاهرات في البلاد.

ودعت السفارة السعودية في بيروت المواطنين السعوديين المتواجدين هناك إلى الابتعاد عن أماكن التظاهرات والتواصل معها عند الضرورة.

وقالت السفارة في بيان لها : نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصًا على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات.

كما ردد العشرات من المتظاهرين شعارات تطالب بإسقاط النظام، حيث قطع المتظاهرون جسر “الرينغ” وانطلقوا بمسيرةٍ من أمام مبنى مركز حزب الكتائب اللبنانية في “الصيفي” باتجاه أسواق بيروت.

وطالب المحتجون الحكومة والنواب بالاستقالة، وقد اقتربوا في مسيراتهم من مجلس النواب والوزراء، مرددين هتافات مستنكرة لأي محاولة لفرض ضرائب جديدة.