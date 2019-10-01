تراثنا تتفاعل مع “المواطن” بشأن الشقيقات الثلاثة بتبوك منفذات أعمال الديكور

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

تجاوبت شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية مع ما نشرته “المواطن” بعنوان “قصة ثلاث شقيقات في تبوك ينفذن أعمال الديكور والبلاط والجبس بورد”، والذي نُشر قبل أيام.

وقالت مديرة المشاريع بالشركة، منى الشهري، في تصريحات إلى “المواطن“: إن الشركة غير ربحية تمتلكها أرامكو توتال (ساتورب) وتسعى إلى الحفاظ على الحرف ودعم الحرفين وتحويلهم إلى رواد أعمال، وفي حال انطباق الشروط يمكنهن الحصول على الدعم وتطوير مشروعهن بالخروج من العمل المنزلي وإقامة ورشتهن الخاصة.

وأضافت الشهري أن الشروط الواجب توفرها للدعم هي: أن يكون سعودي الجنسية وألا يعمل في القطاع الحكومي، وعمره أكثر من 18 عامًا، وأن يكون المشروع حرفيًّا ويعمل به أيدٍ سعودية، ويقام في المملكة، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة لرائد العمل، وسلامة سجله الائتماني.