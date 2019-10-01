تراجع السياح السعوديين في تركيا 28.49 % والإماراتيين 16 %

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تراجع عدد السياح السعوديين في تركيا خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 28.49 بالمئة، والإماراتيين بنسبة 15.99 بالمئة، والقطريين بنسبة 11.52 بالمئة، فيما زاد عدد السياح المصريين بنسبة 23.60 بالمئة، والإسرائيليين بنسبة 27.38، والإيرانيين بنسبة 45.05 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وخلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2019، تراجع عدد السياح السعوديين بنسبة 19.71 بالمئة، والإماراتيين بنسبة 12.54 بالمئة، والإيرانيين بنسبة 8.64 بالمئة، وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 24.59 بالمئة، والقطريين بنسبة 12.16 بالمئة، والإسرائيليين بنسبة 26.24 بالمئة، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الجدير بالذكر أن المواطنين السعوديين احتلوا المرتبة الأولى في تراجع عدد السياح في تركيا، وتلاهم الإماراتيين، فقد بلغ عدد السياح السعوديين في شهر أغسطس 2017: 150.531 وفي أغسطس 2018: 140.010 أما في أغسطس 2019 فقد بلغ 100.12 بنسبة تراجع: 28.49

أما عدد السياح الإماراتيين في شهر أغسطس 2017 فقد بلغ 7.213 وفي 018 بلغ: 7.641 بينما في 2019 بلغ 6.419 بنسبة تراجع: 15.99.

أما عدد السياح المصريين في شهر أغسطس2017 كام قد بلغ 10.520 وفي عام 2018 بلغ، 16.033 بينما في عام 2019 وصل إلى 19.816بنسبة زيادة 23.60 % وذلك بسبب استقطاب أردوغان للإرهابيين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية الفارين من مصر حيث يدخلون بتأشيرة سياحية ويتم احتسابهم ضمن السياحة المصرية.

أما عدد السياح القطريين فقد بلغ في شهر أغسطس 2017، 10.415 وفي عام 2018: 18.841 في حين وصل في عام 2019 إلى 16.671بنسبة تراجع: 11.52

وعلى الجانب الآخر، بلغ عدد السياح الإسرائيليين في شهر أغسطس2019، 92.960 سائحا بنسبة زيادة قدرها 27.38 في حين بلغ عدد السياح الإيرانيين في شهر أغسطس الماضي 276.474 سائحا بنسبة زيادة: 45.05 %.

وخلال الـ3 أعوام الأخيرة تراجعت نسبة السياح السعوديين19.71 والإماراتيين إلى 12.54%، في حين زاد عدد المصريين 24% والقطريين 12%.