ترامب: إذا لم تف تركيا بالتزاماتها سنعيد العقوبات

المواطن - متابعة

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تفي تركيا بالتزاماتها بشأن عدم تمويل داعش أو توفير الملاذ الآمن للإرهابيين الذين فروا من سوريا والعراق.

وقال ترامب إذا لم تف سوريا بتعهداتها سيتم إعادة فرض العقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة.

وتابع ترامب في كلمة بشأن المنطقة الآمنة في سوريا إن الأكراد بدأوا في الانسحاب من المنطقة الحدودية مع تركيا تمهيدًا لإقامة المنطقة الآمنة.

وأضاف الرئيس الأمريكي إنه تحدث مع أحد قادة قوات سوريا الديمقراطية وأكد له أن أسرى داعش تحت السيطرة وأنه تم اعتقال عدد ممن فر منهم بسبب الهجوم التركي.

ودعا ترامب الدول الأوروبية لاستعادة أسرى داعش لمحاكمتهم في بلدانهم.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية رفعت العقوبات عن وزراء الداخلية والدفاع والطاقة في تركيا