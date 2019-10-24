ترامب: ربما حان الوقت لتسليم مواقع النفط السورية للأكراد

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة على تويتر، الخميس، أنه “ربما حان الوقت لتسليم مواقع النفط السورية للأكراد”.

وكان ترامب قد قال، في وقت سابق، إن قوة أمريكية صغيرة ستبقى في المواقع النفطية السورية.

وتابع: “إننا نضمن أمن النفط، وبالتالي، سيبقى عدد محدود من الجنود الأمريكيين في المنطقة حيث النفط”.

من جهتها، رأت الخارجية الروسية، الأربعاء، ضرورة أن تخضع المواقع النفطية شمال شرقي سوريا لسيطرة النظام.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي نقلًا عن وزارة الشؤون الخارجية الروسية، أنه يتعين على النظام أن يستعيد سيطرته على كافة منشآت النفط شمال شرقي البلاد.

وقال نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تأمل أن يقدم أكراد سوريا ضمانات على أنهم سينسحبون من المنطقة الحدودية مع تركيا.

يأتي ذلك، في وقت اعتبر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن إبقاء بعض القوات الأمريكية في أجزاء من شمال شرقي سوريا قرب حقول النفط مع قوات سوريا الديمقراطية، لضمان عدم سيطرة تنظيم “داعش” أو جهات أخرى على النفط، من بين الخيارات التي تجري مناقشتها.