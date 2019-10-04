ترامب: غير متأكد من تعاوني مع الكونجرس في قضية عزلي

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لا يزال غير متأكد مما إذا كان سيتعاون مع الكونجرس في التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون، سعيًا إلى عزله.

وصرح ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: “لا أعلم، هذا يتوقف على المحامين”.

وأعلن البنتاجون، أمس الخميس، استعداده للتعاون مع الكونجرس بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب، المتهم باستخدام صفقة بيع أسلحة إلى أوكرانيا كورقة ضغط على كييف لغايات انتخابية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان هوفمان، في مؤتمر صحفي: “اليوم، أمر المجلس القانوني في الوزارة جميع مكاتب وزارة الدفاع بتسليمه كل الوثائق والمحفوظات ذات الصلة، من أجل أن تتم أرشفتها ومراجعتها”.

وأوضح المتحدث أن هذا القرار اتخذ كإجراء استباقي، وليس بضغط من الديمقراطيين في الكونجرس الذين يجرون تحقيقًا لعزل الرئيس.

وأضاف: “أنا أفهم أن هذه ممارسة شائعة نسبيًّا عندما يكون هناك اهتمام كبير من الكونجرس أو المفتش العام بإحدى القضايا: الوزارة تتخذ إجراءات استباقية لضمان توافر البيانات. بالنسبة إلي، إنه إجراء روتيني، ولكنه استباقي”.