ترامب: قواتنا المنسحبة من سوريا لن تعود إلى أمريكا

ترامب: قواتنا المنسحبة من سوريا لن تعود إلى أمريكا

2019/10/22
الساعة 10:03 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يريد أن يترك أي قوات أمريكية في سوريا لكن القوات الأمريكية التي تنسحب من هناك ستنتشر في مكان آخر قبل أن تعود إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب أيضا للصحفيين في البيت الأبيض خلال اجتماع لإدارته، إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع تركيا في سوريا يبدو صامداً رغم بعض المناوشات.

وألمح الرئيس الأمريكي إلى احتمال تمديد اتفاق وقف إطلاق النار عقب انتهائه اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب للصحفيين “إنني متأكد من انه إذا أردنا تمديداً قليلاً فسوف يحدث”.


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