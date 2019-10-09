ترامب لأردوغان: أمريكا لا تؤيد العدوان على سوريا والهجوم فكرة سيئة

ترامب لأردوغان: أمريكا لا تؤيد العدوان على سوريا والهجوم فكرة سيئة

2019/10/09
الساعة 10:13 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أمريكا لا تؤيد العدوان على شمال شرق سوريا، وشدد ترامب على أنه أخبر أردوغان أن فكرة الهجوم على سوريا فكرة سيئة.

وأوضح ترامب أن أمريكا تتوقع من تركيا حماية المدنيين والأقليات الدينية ومنع حدوث أي أزمة إنسانية.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد مساء اليوم أن العملية العسكرية شمال شرق سوريا قد بدأت اليوم، وذلك بعد أنباء عن وقوع انفجارات في بلدة رأس العين السورية.

وأكد مسؤول أمني تركي أن “العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية”.

وكشفت وزارة الدفاع التركية في بيان أن العملية العسكرية انطلقت في الساعة الرابعة مساءً (13:00 بتوقيت جرينتش)؛ بهدف “ضمان أمن حدودنا ومنع إنشاء ممر إرهابي جنوبها، ولتحييد الإرهابيين الذين يهددون أمننا القومي، وتوفير الظروف اللازمة لعودة السوريين المهجرين إلى ديارهم”، حسب وصفها.

من جهتها، أكدت “قوات سوريا الديمقراطية” مقتل شخصين جراء القصف التركي، وأن المقاتلات التركية تشن ضربات جوية وسط حالة من الذعر الكبير بين الناس، حيث “قصفت الطائرات التركية مواقع في عين عيسى على عمق 50 كيلومترًا داخل سوريا”.

وأفادت وكالة “سانا” بأن طيران “العدوان التركي” استهدف “مواقع ميليشيا قسد في قريتي الأسدية وبير نوح شرقي رأس العين”، قبل أن يمتد إلى “بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي”، كما استهدف القصف المدفعي التركي قوات “قسد” بريف القامشلي الشرقي.

وأضافت الوكالة أن العملية التركية شملت مناطق تل جهان وقرية زورافة بالقحطانية وسد المنصورة وقرية الإسماعيلية وقرية خراب رشك بالمالكية.


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