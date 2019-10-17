ترامب لأردوغان: لا تكن أحمق

ترامب لأردوغان: لا تكن أحمق

2019/10/17
الساعة 10:31 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في رسالة أرسلها إليه في نفس اليوم الذي شنت فيه تركيا هجومها في شمال سوريا قائلًا “لا تكن أحمق”، منبهاً إياه من أنه يخاطر بأن يذكره التاريخ كــ”شيطان”.

وبعد ثلاثة أيام على سحب القوات الأميركية من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، وهي خطوة اعتبرت بمثابة ضوء أخضر لتركيا لتبدأ عمليتها العسكرية، أبلغ ترامب أردوغان بأنه سوف يدمر اقتصاد بلاده إذا ما ذهب الغزو بعيدًا.

وفي لهجة تخلو من المجاملات الدبلوماسية، بدأ ترامب رسالته بتهديد صريح، وكتب في الرسالة المؤرخة في 9 أكتوبر، والتي أكد البيت الأبيض لفرانس برس صحتها “دعنا نتوصل إلى اتفاق جيد”، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف: “أنت لا تريد بأن تكون مسؤولاً عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولاً عن تدمير الاقتصاد التركي…وسأفعل ذلك”.

وتابع: “سوف ينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية، وسوف ينظر إليك إلى الأبد كشيطان إذا لم تحدث الأمور الجيدة”.

وختم ترامب رسالته بالقول “لا تكن رجلاً متصلباً. لا تكن أحمق”، مضيفاً “سوف أتصل بك لاحقاً”.


هل قرأت هذا ؟
  • عقوبات أمريكية على تركيا تشمل 3 وزراء
    •
  • ديباجي لـ”المواطن”: أردوغان ينافس إيران في احتلال الدول العربية
    •
  • انتفاضة عربية وعالمية في وجه الأفعى التركية.. عقوبات أوروبية وتجميد أصول أردوغان‎
    •
  • فيديو .. الجبير يلجم أردوغان: ليس لدينا مطالب في اليمن.. الحوثيون قتلوا الأبرياء بسلاح إيران
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم