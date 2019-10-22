ترامب مستعد لاستخدام القوة ضد تركيا

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، أمس الاثنين: إن الرئيس دونالد ترامب مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا بسبب أفعالها في سوريا إذا لزم الأمر.

وأوضح بومبيو في مقابلة مسجلة مع قناة سي إن بي سي بثت يوم الاثنين: “نحن نفضل السلام على الحرب، لكن في حالة الحاجة إلى تحرك أو عمل عسكري، يجب أن تعلم أن الرئيس ترامب مستعد تمامًا للقيام بهذا العمل”.

ويتعرض ترامب لانتقادات شديدة لقراره سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، والتخلي عن الأكراد، الذين قادوا الحرب البرية ضد داعش.

وأدى الانسحاب إلى توغل تركيا في المنطقة الحدودية في وقت سابق من هذا الشهر؛ مما أدى إلى مقتل أكثر من 120 مدنيًّا، وفقً نشطاء.

ورفض بومبيو وضع خط أحمر لأي إجراء من شأنه أن يثير ردًّا عسكريًّا أمريكيًّا.

وأضاف: “لقد اقترحت الاستعانة بالنفوذ الاقتصادي الذي استخدمناه. وبالتأكيد سنستخدمه.. بالإضافة إلى نفوذنا الدبلوماسي.. هذا هو خيارنا المفضل”.