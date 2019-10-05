المواطن - متابعة

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، وسائل الإعلام بأنها فاسدة ولا علاقة لها بالحقيقة.

وقال ترامب: وسائل الإعلام فاسدة.. ولا علاقة لها بالحقيقة.. ونيويورك تايمز وواشنطن بوست تروي قصصًا خيالية، وتنشر تقارير كاذبة.

جاء ذلك بعدما نشرت صحيفة “واشنطن بوست” Washington Post الأمريكية، تقريرًا يتناول تفاصيل آلية تصنيف مكالمات الرئيس، الموضوع الذي ما زال يثير جدلًا واسعًا في الأوساط الأمريكية منذ تسريبه الأسبوع الماضي.

ومنذ حوالي أسبوع، ضجت الأوساط الأمريكية بموضوع الاتصال الهاتفي بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني، والذي تم تصنيفه بأنه “سري للغاية”.

وكان عميل في الاستخبارات قد تقدم بشكوى بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وخلال المكالمة الهاتفية طلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق يطاول هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي يعتبر المرشح الأوفر حظًّا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي ومواجهة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.