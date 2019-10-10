ترامب: 3 خيارات للرد على تركيا

ترامب: 3 خيارات للرد على تركيا

2019/10/11
الساعة 12:34 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه في تويتر “لقد هزمنا 100% خلافة داعش ولم يعد لدينا أي قوات في المنطقة التي تتعرض للهجوم من قبل تركيا في سوريا، لقد قمنا بعملنا على أكمل وجه! الآن تهاجم تركيا الأكراد الذين يقاتلون بعضهم البعض منذ 200 عام”.

وقال ترامب: “لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إرسال الآلاف من القوات والانتصار عسكريًا، أو ضرب تركيا بشدة ماليًا وفرض عقوبات، أو التوسط بين تركيا والأكراد!”.

وكان ترامب قد هدد تركيا، في وقت سابق الخميس، بمزيد من العقوبات الاقتصادية إذا لم تحترم “قواعد اللعبة” في سوريا، مشيرًا إلى أن تركيا ستضرر ماليًا بشدة إذا لم تلتزم بالقواعد.

وقال في تغريدة على تويتر إن “تركيا كانت تخطط منذ فترة طويلة لمهاجمة الأكراد، لكنهم كانوا يقاتلون منذ زمن”.

وتابع: “ليس لدينا جنود أو عسكريون في أي مكان بالقرب من منطقة الهجوم، أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها”. كما أكد أنه يحاول التحدث إلى الطرفين.


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