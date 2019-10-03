ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباراة الزمالك والمقاصة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الزمالك ومصر المقاصة منذ قليل في الجولة الثانية من الدوري المصري بفوز الزمالك بهدف دون رد، ليُنافس الفريق الأبيض مع الأهلي وبيراميدز على صدارة ترتيب الدوري المصري لموسم 2019-2020.

وتمكن اللاعب أحمد سيد زيزو من إحراز الهدف الوحيد لنادي الزمالك في الشوط الثاني من مباراة المقاصة، ليحصد الزمالك ست نقاط في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري خلف نادي بيراميدز المتصدر والنادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

وقبل إقامة مباراة مصر المقاصة والزمالك، نجح نادي بيراميدز اليوم في الفوز على نادي طنطا بهدفين مقابل هدف، ليحصد ست نقاط من أجل صدارة ترتيب الدوري المصري.

وتمكن النادي الأهلي أمس الأربعاء من تحقيق نتيجة أكثر من رائعة بالفوز على نادي الإنتاج الحربي برباعية دون رد، ليحصد المارد الأحمر العلامة الكاملة من جولتين ويحتل بهم المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري.

جدير بالذكر أن نادي حرس الحدود كان تعادل مع نادي وادي دجلة بهدفين لكل فريق يوم الخميس الماضي، حيث يحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري المصري، بينما يتواجد نادي وادي دجلة في المركز الثالث عشر.

وتعادل إنبي مع نادي طلائع الجيش بهدف لكل فريق، حيث يتواجد إنبي في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة، أما نادي طلائع الجيش فيحتل المركز الخامس عشر.

جدير بالذكر أن المقاولين العرب تعادل مع سموحة بثنائية لكل فريق، بينما سقط نادي مصر في فخ التعادل السلبي أمام فريق أسوان، حيث يحتل الأخير المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بينما يتواجد نادي مصر في المركز السادس عشر.

ويحتل فريق المقاولين العرب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يتواجد نادي سموحة في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري.

وكان الإسماعيلي خسر من المصري البورسعيدي يوم الأربعاء بثلاثية مقابل هدف، حيث يحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري أما الإسماعيلي فيتواجد في المركز العاشر.