ترتيب مجموعة المنتخب السعودي بعد التعادل مع فلسطين

المواطن - محمد سمعه

تعادل المنتخب السعودي اليوم في مباريات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وقبل إقامة مباراة السعودية وفلسطين، كان المنتخب الأوزبكي تفوق على منتخب سنغافورة بثلاثية مقابل هدف.

وأصبح ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية المرحلة الرابعة كالتالي” أوزبكستان في الصدارة برصيد 6 نقاط، المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، منتخب سنغافورة في المركز الرابع برصيد أربع نقاط، منتخب اليمن في المركز الخامس برصيد نقطتين”.

وبدأ الشوط الأول بأداء متوسط من قبل المنتخب السعودي، الذي لم يتمكن من تنفيذ أي هجمة على مرمى حارس المنتخب الفلسطيني بسبب قوة وصلابة الدفاع الفلسطيني.

وكذلك حاول المنتخب الفلسطيني على فترات زيارة مرمى المنتخب السعودي لكن خط دفاع الأخضر تألق بشكل جيد.

ولم تتغير نتيجة الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بين المنتخب السعودي وشقيقه الفلسطيني.

وفي الشوط الثاني استمر تراجع أداء المنتخب السعودي الذي لم ينجح في تقديم أداء مُقنع مع وجود خطورة متزايدة من قبل المنتخب الفلسطيني الذي كان قريبًا من إحراز الهدف الأول.

وانتهى الشوط الثاني من مباراة المنتخب السعودي وفلسطين بالتعادل السلبي.