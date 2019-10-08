ترقب شعبي لمعرض الصقور والصيد السعودي2

المواطن - الرياض

أيامٌ قليلة وينطلق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية وذلك في يوم الجمعة المقبل 11 أكتوبر، ويستمر خمسة أيام فيها الكثير من الفعاليات والأنشطة التي أعلن عنها نادي الصقور السعودي، الأمر الذي يضع المعرض على قائمة الوجهات المفضلة في موسم الرياض.

ويحظى المعرض هذا العام بمشاركة كبيرة وفعاليات جديدة وضخمة تؤكد أهميته وتكرس نجاحه في نسخته الأولى. إذ تشتمل فعالياته على الثقافة والترفيه، وتهتم بكل أفراد الأسرة، وذلك في سبيل تعزيز إرثنا الثقافي وتقديمه وفق أفضل الوسائل المتاحة اليوم من تقنية وتنظيم.

كما استقطب المعرض هذا العام أكثر من 350 عارضاً من أنحاء العالم تعددت منتجاتهم وتوزعت على كل أقسام المعرض الثلاثين. إذ سيجد زائر المعرض جميع لوازم الصيد ومعداتها ومنتجات الرحلات إلى جانب أسلحة الصيد والصقور على أنواعها وسط أجواء احتفالية وثقافية فيها المسارح والعروض الحية.

نادي الصقور كان قد أوضح الهدف من معرض الصقور والصيد بأنه يعمل على توثيق اتصالنا مع موروثنا الثقافي والمحافظة على إرث المملكة العربية السعودية، إلى جانب تنمية وتعزيز هواية الصقور التي تعتبر سمة من سمات العرب وعاداتهم. كما يعمل على تعميم تلك الثقافة وفنونها عبر إنشاء معرض إقليمي عالي المستوى ومتخصص في الصقور والصيد للمشاركين من المملكة ومنطقة الخليج والعالم بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار وذلك لمشاهدة وشراء أحدث تقنيات الصيد ومعداته من حول العالم.