ترقية محافظ بني حسن بالباحة إلى المرتبة الـ11

المواطن - الباحة

صدرت موافقة وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بناء على ما رفعه أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، بترقية خضر بن عبدالرحمن الغامدي محافظ بني حسن للمرتبة الحادية عشرة.

ويعد الهزاع من القيادات المتميزة التي شكلت تغييرًا كبيرًا في خارطة محافظة بني حسن، وحل الكثير من المشكلات التي كانت تسبب أرقًا للمواطنين مثل البنية التحتية (الطرق والمياه)، حيث يطمح أبناء المحافظة في المزيد.

وقال الغامدي: أعتز بهذه الثقة الملكية الغالية التي ستكون دافعًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة ديننا ثم وطننا وتحقيق تطلعات ولاة أمرنا، مثمنًا لأمير الباحة ووكيل الإمارة المكلف أحمد السياري دعمهما وتوجيهاتهما وثقتهما الكريمة، مؤكدًا أن هذه الترقية تعد وسامًا يعتز به في مسيرته الوظيفية ودافعًا لبذل المزيد من الجهود لتعزيز رسالة وزارة الداخلية على أكمل وجه وفق هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

“المواطن” تتقدم بالتهاني والتبريكات لمحافظ بني حسن بالباحة، وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والسداد في مهام عمله.